Маргарита Симоньян вошла в рейтинг самых влиятельных женщин мира по версии Forbes

Уроженка Краснодара, которая занимает пост главного редактора телеканала RT, расположилась на 52-м месте рейтинга американского журнала.

«Год назад большинство людей не знали, кто такая Маргарита Симоньян. Сейчас ее обсуждают в технологических, политических и медиакругах», — отмечает издание.

В рейтинг самых влиятельных женщин также вошла председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина. Она на 49-м месте.

Первые строчки рейтинга заняли главы правительств ФГР и Великобритании Ангела Меркель и Тереза Мэй, а также Мелинда Гейтс, супруга одного из создателей корпорации Microsoft.

Уроженка Краснодара Маргарита Симоньян в 2005 году стала главным редактором англоязычного новостного телеканала Russia Today (так раньше назывался RT), сообщает РИА «Новости».

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