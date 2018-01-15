Мария Шарапова может получит wild card турнира в Санкт-Петербурге

Соревнования пройдут с 29 января по 4 февраля.

«Такая возможность есть, сюрпризов исключать нельзя. Очень хотелось бы, чтобы Мария появилась в Санкт-Петербурге. Здесь у нее есть шансы выступить лучше, чем в Москве», — сообщил заместитель председателя правления ПАО «Газпром», генеральный директор турнира Александр Медведев.

Он отметил, что спортсменка может получить wild card от организаторов турнира.

Ранее в список участниц турнира вошли первая ракетка мира румынка Симона Халеп, датчанка Каролин Возняцки, латвийки Алена Остапенко и Анастасия Севастова, француженки Каролин Гарсия, Кристина Младенович и Ализе Корне, чешка Барбора Стрыцова, словачка Доминика Цибулкова. Россию на St. Petersburg Ladies Trophy представят Анастасия Павлюченкова, Елена Веснина, Дарья Касаткина и Екатерина Макарова.

Турнир третий год подряд будет иметь категорию «премьер», которая в классификации WTA является третьей — после турниров Большого шлема и Итогового турнира года, сообщает ТАСС.

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