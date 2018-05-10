Мария Шарапова не смогла выйти в полуфинал турнира WTA в Мадриде

10 мая в 21:47

Россиянка 10 мая уступила голландке Кики Бертенс.

Встреча четвертьфинала турнира Женской теннисной ассоциации, который проходит в Мадриде, завершилась со счетом 6:4, 2:6, 3:6. Матч продолжался 2 часа 7 минут.

В полуфинале Бертенс, которая ранее обыграла датчанку Каролин Возняцки, встретится с француженкой Каролин Гарсией.

Турнир в Мадриде наряду с турнирами в Индиан-Уэллсе, Майами и Пекине входит в число четырех соревнований, которые имеют категорию Premier Mandatory. Эти соревнования являются самыми престижными в женском теннисе после турниров серии Большого шлема и Итогового турнира WTA, сообщает ТАСС.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник