Мария Шарапова не вышла в четвертьфинал турнира WTA в Монреале

Российская теннисистка проиграла француженке Каролин Гарсие со счетом 3:6, 2:6.

Матч третьего круга турнира Женской теннисной ассоциации прошел в канадском Монреале 10 августа. Шарапова и Гарсие провели седьмую очную встречу на турнирах WTA. На счету россиянки четыре победы, француженки — три.

Шарапова была последней представительницей России на турнире.

В следующем раунде Гарсия встретится с победителем пары Симона Халеп — Винус Уильямс. Турнир в Монреале завершится 12 августа, сообщает ТАСС.

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