Мария Шарапова поднялась на 41-е место в рейтинге WTA

После победы на Australian Open список возглавила датчанка Каролин Возняцки.

Лучшая из россиянок — Светлана Кузнецова — опустилась с 14-й на 17-ю строчку.

Елена Веснина потеряла две позиции (21-е место), Анастасия Павлюченкова — четыре (22-е), Дарья Касаткина поднялась на две позиции (23-е), Екатерина Макарова опустилась на четыре (35-е).

Мария Шарапова поднялась на семь позиций и занимает 41-ю строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Шарапова проиграла в третьем круге теннисного турнира Australian Open. Россиянка уступила немецкой спортсменке Ангелик Кербер со счетом 1:6, 3:6.

Теннисистки Веснина и Макарова проиграли в финале Australian Open, уступив Тиме Бабош из Венгрии и Кристине Младенович из Франции.

Вернуться на ленту

Источник