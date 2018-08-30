Мария Шарапова сыграет против румынки Сораны Кырстя на US OPEN

Теннисистка из Сочи 30 августа проведет свой второй матч на открытом чемпионате США по теннису.

На корте девушки уже встречались в 2012 году в Пекине, и тогда Шарапова уверенно победила в двух сетах — 6:2, 6:2.

Победительница противостояния в третьем круге сыграет в поединке с латышкой Еленой Остапенко и американкой Тейлор Таунсенд.

Начало встречи в 18:00. Шарапова эти соревнования уже выигрывала в 2006 году. Кырстя же никогда не проходила дальше третьего круга.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Шарапова победила в первом круге открытого чемпионата США.

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