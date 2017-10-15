Мария Шарапова впервые выиграла титул после дисквалификации

В китайском Тяньцзине российская теннисистка стала победительницей турнира Женской теннисной ассоциации (WTA).

В финале Мария Шарапова обыграла представительницу Беларуси Арину Соболенко в двух сетах – 7:5, 7:6 (10:8).

Общий призовой фонд турнира составляет 426,75 тыс. долларов.

Шарапова — экс-лидер рейтинга WTA, победительница всех турниров серии «Большого шлема», сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Мария Шарапова выступит на турнире «ВТБ Кубок Кремля».

Теннисистка Мария Шарапова 7 марта 2016 года призналась в употреблении запрещенного для спортсменов препарата мельдония. После положительной допинг-пробы спортсменки ООН приостановила сотрудничество с ней. В апреле Министерство спорта России сочло правильными и корректными действия Всемирного антидопингового агентства (WADA), которое приняло решение по мельдонию.

ITF 8 июня дисквалифицировала теннисистку Марию Шарапову на два года за употребление мельдония. Дисквалификация вступила в силу с 26 января 2016 года, когда были взяты допинг-пробы спортсменки. Предполагалось, что вернуться в большой спорт Шарапова сможет 25 января 2018 года. Спортсменка в июне направила апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне на решение о ее дисквалификации. Суд 4 октября сократил срок дисквалификации российской теннисистки до апреля 2017 года. Женская теннисная ассоциация (WTA) в марте официально разрешила российской спортсменке выступать на турнирах. Шарапова призналась, что возвращение на корт после дисквалификации будет непростым.

В первом матче после дисквалификации, который состоялся на турнире WTA в Штутгарте, Шарапова одержала победу.

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