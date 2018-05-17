Мария Шарапова вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Риме

В третьем круге россиянка одержала победу над своей соотечественницей Дарьей Гавриловой, выступающей под флагом Австралии.

Результат встречи — 6:3, 6:4. Матч продолжался час и 38 минут.

Это была третья встреча соперниц в официальных турнирах. Счет по победам — 2:1 в пользу Шараповой.

В четвертьфинале Мария Шарапова сыграет с представительницей Латвии Еленой Остапенко, с которой ранее еще не встречалась.

Шарапова — единственная представительница России, продолжающая выступление на турнире в Риме, сообщает «Интерфакс».

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