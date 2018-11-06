Мария Шарапова заработала за теннисную карьеру более 38 млн долларов

Пятикратная победительница турниров серии Большого шлема занимает третье место в рейтинге по количеству заработанных призовых.

По данным Женской теннисной ассоциации, российская спортсменка заработала за свою профессиональную карьеру 38 млн 342 тыс. долларов.

Лидирует в рейтинге по количеству заработанных призовых за карьеру американка Серена Уильямс — 88,223 млн долларов. В ее активе — 23 победы на турнирах серии Большого шлема. Второе место занимает ее сестра Винус Уильямс, которая является пятикратной победительницей Уимблдонского турнира и двукратной победительницей Открытого чемпионата США. Она заработала 40,931 млн долларов.

В первую десятку также вошли датчанка Каролин Возняцки, белоруска Виктория Азаренко, румынка Симона Халеп, полька Агнешка Радваньская.

Шарапова — победительница 39 турниров Женской теннисной ассоциации, она дважды выигрывала Открытый чемпионат Франции, по разу — Открытый чемпионат США, Австралии и Уимблдон, сообщает ТАСС.

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