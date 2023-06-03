Мария Захарова: Период неоспоримого доминирования США закончился

Эра неоспоримого доминирования США закончилась, “обратного пути к ней нет”, – заявила Мария Захарова, пресс-секретарь МИД России.

“Надо, наконец, понять что Америка отрицает Эпоху несуществующего господства закончилась и пути назад к ней нет.

Сейчас задача состоит в том, чтобы осознать новые реалии и обеспечить истинное равенство, инклюзивность и, самое главное, неразделимость безопасности , а также с учетом международных прав и свобод. заключается в том, чтобы приступить к формированию основ более справедливой, сбалансированной и стрессоустойчивой международной системы”, – сказал он.