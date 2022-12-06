Маркировка пива приведет к увеличению себестоимости напитков на 2-3 рубля. Импорт вырастет на 8-10 рублей — «Союз российских пивоваров»

Первый заместитель председателя союза сомневается, что ЦРПТ сможет поставить все необходимое для маркировки оборудование из-за импортных комплектующих.

«Союз российских пивоваров» раскритиковал решение Минпромторга о начале маркировки на фоне проблем с поставками хмеля и компонентов для оборудования. В разговоре с «Блокнотом» первый заместитель председателя союза Игорь Хавский усомнился, что ЦРПТ сможет поставить все необходимое для маркировки оборудование из-за импортных комплектующих.

По словам Хавского, пивоваренная отрасль в этом году столкнулась с новыми испытаниями, связанными с санкциями: порядка 90% оборудования и деталей, которые используются на заводе, поступают из-за рубежа, в основном из Европы. Вместе с этим российский агросектор обеспечивает пивоваров только 3% хмеля от необходимого объема, поэтому ингредиенты также закупаются из-за границы.

«Мы заняты тем, что решаем текущие проблемы. Поэтому, конечно, дополнительное регулирование в виде маркировки — это затраты на оборудование, параллельные системы учета, по которым надо подготовить специалистов, плюс будут текущие затраты, связанные с эксплуатацией этой системы. На сегодняшний день это совсем неуместная мера», — считает Хавский.

Ранее в СРП оценивали стоимость оборудования для маркировки продукции на уровне 60-80 млн рублей для крупного регионального завода. По словам Хавского, каждого подобного предприятия необходим индивидуальный проект оснащения новым оборудованием.

«В ЦРПТ (оператор системы маркировки «Честный знак», — прим.) говорят, что большинство элементов оборудования либо локализованы, либо идут из дружественных стран. Но то что мы видим — это в основном Европа, США, Япония. Но пока не наступит час «Икс», когда они должны будут поставить это оборудование, мы не узнаем как на самом деле обстоят дела», — рассуждает первый зампред СРП.

Еще одним препятствием к введению маркировки может стать метод проектирования современных заводов, которые строятся под оборудование, которое будет там установлено, Из-за этого зачастую на заводах нет лишнего места. В таком случае, чтобы установить разделительные потоки и транспортеры для маркировки продукции на высоких скоростях, предприятия придется расширять физически.

От скорости розлива, в свою очередь, будет влиять и рост розничной стоимости пива. «Пока что мы не понимаем насколько изменится производительность, допустим у нас есть высокоскоростная линия, которая делает по 80 000-90 000 в час. Если там скорость снизится на 10-15%, тогда серьезно повлияет и на себестоимость», — рассуждает Хавский.

По примерным затратам для небольших производств, с учетом стоимости генерации кода, стоимость носителя, амортизации оборудования, себестоимость может вырасти на 2-3 рубля. В то же время импорт может подорожать примерно на 10 рублей в себестоимости: «Сейчас у нас оклейка акцизной маркой в Литве стоит примерно 8-10 рублей на бутылку. Это надо разгрузить весь товар, распаковать, промаркировать, загрузить, все в ручную происходит. Там, где это автоматизировано, будет от 2 до 3 рублей».

До этого пивовары уже предупреждали о росте розничной стоимости пива вплоть до 15% в результате введения маркировки. В 2021 году СРП обращался в Минпромторг с просьбой пересмотреть целесообразность введения маркировки пива. Также по мнению СРП, нововведение избыточно, поскольку дублирует существующую и доказавшую эффективность систему ЕГАИС.

В декабре, после вступления в силу постановления о маркировке пива и пивных напитков, Минпромторге заявляли, что новая мера не скажется на розничных ценах. В министерстве ссылаются на расчеты НИФИ Минфина России, по которым вклад маркировки в рост себестоимости не превысит 0,43% за шесть лет, то есть близок к нулю.

Сначала, с 1 марта 2023 года, станет обязательной регистрация участников отрасли в системе маркировки «Честный знак», с 1 апреля 2023 года нужно будет маркировать пивную продукцию в кегах, с 1 октября 2023 года — в стеклянной и ПЭТ-таре, а с 15 января 2024 года — в алюминиевых банках.

5 декабря Минэкономразвития сообщал о замедлении годовой инфляции, которая составляет 12%, а средняя трехмесячная инфляция составляет менее 3% в год. Падение ВВП в 2022 год министерство прогнозирует на уровне 2,9%.