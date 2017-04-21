Маршрут Керченской переправы предложили временно изменить

Маршрут Керченской переправы может измениться на время активной фазы строительства моста через пролив.

Об этом 21 апреля на Международном экономическом форуме в Ялте сообщал член президиума генсовета «Деловой России», председатель совета ПАО «Совфрахт» Дмитрий Пурим.

По его словам, в ближайшее время Минтранс РФ и Министерство транспорта Крыма могут согласовать новый порядок движения судов.

«Возможно, будет принято решение разграничить грузопотоки: пассажиры и автобусы будут следовать по маршруту Крым — порт Кавказ, то есть по короткому пути, грузовые суда могут идти через порт Камыш-Бурум в районе Керчи», — отметил Пурим.

Сейчас все паромы в Крыму принимает Керчь. По прогнозу «Единой транспортной дирекции», в этом году здесь пассажиропоток на переправе ожидается в объеме 6,4 млн человек, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее сообщалось, что паромы из Краснодарского края с середины ноября 2016 года будут доставлять грузовики в Крым по новому маршруту: из порта Кавказ в керченский порт Камыш-Бурун.

Паром «Победа» для грузового транспорта совершил пробный рейс в порт «Камыш-Бурун».

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