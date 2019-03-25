Маршрут «Золотого кольца Боспорского царства» вошел в топ-10 лучших турпроектов России

Первая группа из 30 путешественников 25 марта отправилась из Геленджика на экскурсию по античным местам, где располагались древние эллинские колонии.

Маршрут включает в себя десять городов Краснодарского края, Крыма и Севастополя, а также Ростовской области. В первый день гости побывали в «Греческом культурном центре», «Старом парке» и интерактивном центре «Римская империя».

«Мы раскрываем потенциал историко-культурного наследия всей южной части Российской Федерации. Даем понимание туристам, что на юг России можно ехать не только за морем, но и в культурно-познавательных целях», — сказала министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Светлана Балаева.

Во время путешествия гости смогут принять участие в историческом квесте. Первое задание они получили в геленджикском Греческом центре.

«Здесь было изображение Парфенона, на его фоне логотип — это подсказка, а внизу был зашифрованный текст, который они могли прочитать и понять, где их ждет следующая подсказка», — рассказала руководитель туристического агентства Римма Алексаньянц.

В последнем античном городе Танаисе — это в Ростовской области — разгадавших загадку будут ждать призы. В Анапе туристам предстоит посетить археологический заповедник «Горгиппия». В поселке Сенном Темрюкского района они увидят уникальные находки античных времен, хранящиеся в музее «Фанагория».

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