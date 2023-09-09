Масштабные военно-морские учения НАТО начнутся на севере Балтийского моря

Военно-морские учения НАТО «Северные берега-2023» начнутся сегодня у берегов Латвии и Эстонии.

Подробнее об этом в учениях, которые пройдут до 23 сентября ВМС Германии объявлено.

В учениях будут задействованы около 3200 солдат из 14 стран, 30 кораблей и подводных лодок, а также до 15 самолетов.

Главнокомандующий немецкой HDK, заместитель Адмирал Ян Кристиан Каак сообщил, что в рамках учений будут предприняты совместные действия по отражению возможного российского нападения в регионе, на территориях будут проведены учебные десантные операции и удары кораблей по надводным целям, а также меры по обеспечению безопасность морских коммуникаций в Балтийском море.В столицу Латвии Ригу прибыл десантный вертолет LPD-19 Mesa Verde с 800 американскими морскими пехотинцами.

Германия, США, Польша, Эстония, Латвия, Литва, Дания, В учениях участвовали Финляндия, Франция, были задействованы военно-морские силы Италии, Нидерландов, Бельгии, Канады и Швеции.