Мать пострадавшего в драке новороссийского школьника рассказала об инциденте

Информация о драке, после которой один школьников попал в больницу, появилась в соцсетях.

Врачи диагностировали у него ушибы мягких тканей головы и контузию глаза. Правоохранители уже выяснили, кто избил подростка.

«Во время проверки инспектор по делам несовершеннолетних установила, что травму ребенок получил во время конфликта с одним из старшеклассников 2001 года рождения», — сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Мария Пирогова.

Родители пострадавшего ребенка уже написали заявление. Они же рассказали детали инцидента.

«Он начал сразу ругаться матом — это дети говорят, не я — обзывать и оскорблять его, толкал на моего сына парту, за которой он сидел, со всей силы толкнул его в грудь. Тогда мой ребенок ему ответил, он действительно ударил его один раз в лицо. Но он сказал: «Мам, я защищал свою жизнь»», — рассказала мать пострадавшего.

Стало известно, что в школу дебошир больше не придет, а будет учиться дома.

«Родителями одной из конфликтующих сторон принято решение о переводе ребенка на семейную форму обучения. То есть они взяли на себя полную ответственность за образование и воспитание своего ребенка», — пояснил помощник уполномоченного по правам ребенка в Краснодарском крае Евгений Титов.

Сейчас по факту избиения школьника в Новороссийске идет проверка.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», информация о драке школьников в Новороссийске появилась в соцсетях 28 февраля.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник