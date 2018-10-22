Матч ФК «Краснодар» — «Ахмат» вошел в топ-3 самых посещаемых в туре

За встречей на стадионе «быков» наблюдали 22 тыс. 628 зрителей.

Самым посещаемым в 11-м туре Российской премьер-лиги стал матч «Спартак» — «Арсенал» в Москве. Его посетили 31 тыс. 684 человека.

На втором месте — встреча «Краснодара» и «Ахмата».

Третью строчку занял матч «Локомотив» — «Ростов» в Москве. На него пришли 13 тыс. 345 болельщиков.

На всех матчах премьер-лиги этого сезона присутствовали 1 млн 602 тыс. человек, в среднем — 18,2 тыс. за матч, что на 30% больше, чем в прошлом сезоне. Рейтинг городов и матчей команд-участниц РПЛ по результатам посещаемости 11-го тура, прошедшего с 19 по 21 октября, составило аналитическое агентство ТурСтат.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Краснодар» 21 октября дома уступил «Ахмату».

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