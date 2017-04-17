Матч ФК «Краснодар» — «Рубин» посетило рекордно низкое количество зрителей

ФК «Краснодар» в апреле во второй раз в сезоне одолел казанский «Рубин». «Казань-Арену» в этом матче посетило рекордно низкое количество зрителей — 3 тыс. человек.

«Быки» на протяжении всей встречи выглядели активными и изобретательными в атаке. Открывать счет на девятой минуте должен был Смолов, но ему не хватило нескольких метров. В дальнейшем возможность отличиться имели Гранквист, Газинский и снова Смолов. Краснодарцы победили со счетом 1:0.

«Мы должны были играть намного увереннее и доводить игру до более крупной победы, используя шансы, которые у нас были еще при счете 0:0 в первом тайме», — считает главный тренер ФК «Краснодар» Игорь Шалимов.

На своем поле 23 апреля горожане примут тульский «Арсенал», сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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