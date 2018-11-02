Матч «Краснодара» в Самаре вошел в топ-3 самых посещаемых 1/8 Кубка России

Встречу с «Крыльями Советов», которая прошла 1 ноября, посетили 11 тыс. 93 зрителя.

Матч «Краснодара» на «Самара Арене» стал третьим по посещаемости в 1/8 финала Олимп — Кубка России. Первое место заняла встреча «Ростова» и «Зенит» (35 тыс. 86), второе — матч «Спартак» — «Анжи» (15 тыс. 848).

На всех матчах 1/8 финала присутствовали почти 90 тыс. зрителей, в среднем, 11 тыс. за матч, сообщает агентство ТурСтат.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в 1/8 финала Олимп — Кубка России «Краснодар» в дополнительное время победил «Крылья Советов». В четвертьфинале «быки» встретятся с «Ростовом».

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