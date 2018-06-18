Матч открытия ЧМ-2018 посмотрели 9,8 млн россиян

При этом охват трансляции Первого канала (среднее количество человек, смотревших программу не менее одной минуты), составил более 18,4 миллиона человек.

Доля аудитории (процент всех смотревших в это время телевизор россиян старше четырех лет) матча открытия в России составила 48,3%; рейтинг (процент целевой аудитории, видевший эфирное событие) — 14,1% россиян.

Доля аудитории матча открытия предыдущего ЧМ-2014 в Бразилии между сборными Бразилии и Хорватии составила 23,5%, рейтинг — 3,9%. Однако при этом необходимо учитывать разницу во времени между странами, сообщает «Р-Спорт».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сборная России 14 июня в первом матче ЧМ разгромила Саудовскую Аравию со счетом 5:0.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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