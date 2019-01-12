Матч с участием футболиста ФК «Краснодар» Мамаева пройдет на плацу «Бутырки»

Об этом 12 января сообщил адвокат спортсмена Игорь Бушманов.

По его словам, Павел Мамаев планирует сыграть в матче с заключенными на территории Бутырского следственного изолятора. На территории есть небольшой плац, где будет организовано футбольное поле.

«Матч проведут между заключенными. Это такой благотворительной направленности социальный проект — поддержать психологическое состояние лиц, находящихся в СИЗО», — сказал адвокат.

Московский СИЗО №2 скоро закроют и превратят в музей, поэтому адвокат выразил мнение, что этот матч «будет ярким моментом, историческим завершением существования «Бутырки»».

Он отметил, что желающих принять участие в матче много, поэтому, скорее всего, будет несколько матчей. При этом он не сказал, сыграет ли в футбол Александр Кокорин. На следующей неделе организаторы должны определить дату матча, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин будут находиться под стражей до 8 февраля 2019 года. Арест также продлили Александру Протасовицкому и Кириллу Кокорину.

Игроки «Краснодара» и «Зенита» Павел Мамаев и Александр Кокорин 8 октября 2018 года избили в Москве в кафе мужчину, который сделал им замечание. Пострадавшим оказался сотрудник Минпромторга Денис Пак. В конфликте пострадал еще один чиновник.

Позже стало известно, что футболисты причастны к избиению водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

Кокорину и Мамаеву 21 декабря поменяли статью обвинения на более тяжкую — вместо побоев теперь им вменяется причинение легкого вреда здоровью.

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