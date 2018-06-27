Матч сборной России по футболу против Турции в рамках Лиги наций пройдет в Сочи

Определены места проведения трех домашних матчей национальной сборной России по футболу осенью 2018 года.

Матч Россия — Турция состоится 14 октября на стадионе «Фишт». Начало игры в 19:00.

Матч со сборной Чехии 10 сентября пройдет в Ростове-на-Дону на «Ростов Арене», со сборной Швеции — 11 октября в Калининграде, сообщается на официальной странице сборной России по футболу в Instagram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Лига наций — новый турнир Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), целью которого является замена товарищеских матчей сборных на официальные игры с равными по силе соперниками. Жеребьевка группового этапа турнира прошла в Лозанне 24 января. Сборная России сыграет во второй группе дивизиона В вместе с командами Швеции и Турции.

Полное расписание матчей сборной России выглядит следующим образом: 7 сентября встретятся Турция — Россия; 11 сентября — Россия — Швеция; 14 октября — Россия — Турция; 20 ноября — Швеция — Россия. Финал Лиги наций пройдет в июне 2019 года.

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