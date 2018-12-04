Матч за Суперкубок России по футболу пройдет 6 июля 2019 года

По данным источника, первые матчи чемпионата России сезона-2019/20 состоятся 14 июля.

«Было принято решение начать сезон 6 июля матчем за Суперкубок России», — сказал президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин.

Он отметил, что заявки на желание провести встречу будут принимать от городов, в которых проходили матчи чемпионата мира.

«Ближе к полуфиналу Кубка России будем смотреть по прогнозам и определять, какую арену лучше взять. Помимо экономики будем еще думать о болельщиках», — добавил Прядкин.

Суперкубок России разыгрывают с 2003 года. В матче принимают участие чемпион и обладатель Кубка страны, сообщает ТАСС.

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