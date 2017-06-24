Матчи Кубка конфедераций посетили более 237 тыс. болельщиков

Вице-премьер РФ Виталий Мутко 24 июня заявил, что на данный момент на матчи турнира продали около 550 тыс. билетов.

«Середина турнира пройдена, сейчас можно сказать, что организация Кубка конфедераций на достойном уровне, все выполняется. Оргкомитет и Международная федерация футбола (ФИФА) работают как одна команда, неплохо работает транспорт, система безопасности, программа лояльности. Это не только наша оценка, но и ФИФА, а также тех, кто принимает участие, также нет вопросов у болельщиков и официальных лиц», — сказал он.

Мутко добавил, что средняя посещаемость матчей составляет около 35 тыс. человек. На данный момент выдано около 354 тыс. паспортов болельщиков, 26 тыс. — иностранцам.

Возможностью бесплатного проезда между городами воспользовалось уже около 54 тыс. болельщиков.

«Программа расширена, она дает возможность остаться на три дня в городе, в который они едут. Мы дали возможность облегчить кошелек нашим болельщикам», — цитирует Мутко ТАСС.

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