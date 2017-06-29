Матчи Кубка конфедераций в Сочи освещали около 150 иностранных СМИ

Организационные итоги прошедший трех игр подвел первый заместитель мэра курорта Анатолий Рыков.

По данным вице-мэра, проведение турнира в Сочи освещали около 150 СМИ из Германии, Бразилии, Японии, Мексики, Молдовы, Кореи, Камеруна, Великобритании, Швейцарии, Аргентины, США, Марокко, Австралии, Италии, Испании.

«Такое внимание со стороны иностранной прессы способствует популяризации города-курорта. А ведь нам действительно есть, чем удивить гостей», — отметил Рыков.

Он сообщил, что в целом город показал высокий уровень подготовки к проведению мероприятий международного масштаба: клиентские группы ФИФА, спортсмены и гости турнира оставляют только положительные отзывы.

По его словам, гостеприимность города демонстрировали волонтеры. За все время они ответили на 10 тыс. обращений, помогли добраться до стадиона и уехать домой более 70 тыс. зрителям.

«Все обращения зафиксированы, после окончания турнира мы проведем их анализ, чтобы усовершенствовать работу во время предстоящих мероприятий», — сказал Рыков.

Для гостей Кубка конфедераций более 80 заведений общепита подготовили меню с кубанскими блюдами. Самыми популярными стали бараньи ребрышки, борщ с пампушками и салом, вареники. Всего на маршрутах гостеприимства Кубка конфедераций работают 307 кафе и ресторанов, многие из которых организовывали трансляцию матчей турнира.

В Сочи прошло 30 концертов, в которых приняли участие 132 творческих коллектива. На пресс-конференции затронули тему безбарьерной среды в городе и на стадионе «Фишт». По словам Анатолия Рыкова, люди с ограниченными возможностями здоровья смогли комфортно посмотреть любой матч, воспользоваться всеми сервисами.

«Ну и, конечно, главное наследие Кубка конфедераций — любовь к футболу, которая охватила жителей города. Спорт, здоровый образ жизни станут для сочинских мальчишек и девчонок постоянными спутниками жизни. Чести выйти на поле вместе с национальными сборными были удостоены 58 наших ребят. Еще 40 воспитанников поучаствовали в открытой тренировке сборной Германии, смогли пообщаться со спортсменами и получили памятные подарки», — цитирует Рыкова пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», с начала Кубка конфедераций в Сочи прошли три игры: между командами Германии и Австралии, Мексики и Новой Зеландии, Германией и Камеруном. Последняя встреча в рамках турнира в Сочи состоится 29 июня. За право выхода в финал турнира будут бороться сборные Германии и Мексики.

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