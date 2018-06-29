Матчи в Сочи вошли в тройку популярных у зрителей на ЧМ-2018

Аналитическое агентство ТурСтат представило рейтинг городов по числу зрителей, которые посмотрели матчи чемпионата мира с 14 по 28 июня.

Более 2 млн 177 тыс. человек увидели матчи чемпионата по футболу на стадионах России на групповом этапе, а в среднем — более 45 тыс. зрителей побывало на матче чемпионата.

В первую десятку самых посещаемых матчей группового этапа ЧМ-2018 вошли четыре поединка на стадионе «Лужники» в Москве, которые увидели по 78 тыс. 11 зрителей, четыре игры на стадионе «Санкт-Петербург», где было по 64 тыс. 468 зрителей, один матч на стадионе «Фишт» в Сочи — 44 тыс. 287 зрителей и матч на стадионе «Спартак» в Москве — 44 тыс. 190 зрителей.

Сочи занял третье место по числу зрителей матчей ЧМ-2018 по итогам групповой стадии — всего 176 тыс. зрителей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ТурСтата.

В топ-10 городов ЧМ-2018 по посещаемости матчей группового этапа вошли: Москва — 489 тыс. зрителей, Санкт-Петербург — 257 тыс., Ростов-на-Дону — 173 тыс., Нижний Новгород — 172 тыс., Казань — 169 тыс., Самара — 163 тыс., Волгоград — 161 тыс., Саранск — 160 тыс., Калининград — 132 тыс. и Екатеринбург — 125 тыс. зрителей.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Игра между сборными Португалии и Испании на стадионе «Фишт», которую 15 июня посетили 43 тыс. 866 зрителей, входит в первую пятерку матчей по числу зрителей. Самым посещаемым стал матч-открытие ЧМ между командами России и Саудовской Аравии в Лужниках — 78 тыс. 11 человек. Меньше всего болельщиков — 27 тыс. 15 человек — пришли 15 июня на игру между сборными Египта и Уругвая в Екатеринбурге.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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