Матвиенко и Кондратьев возложили цветы к монументу на Малой Земле в Новороссийске

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 3 февраля прибыли в город-герой.

После возложения цветов Матвиенко и Кондратьев посетили Новороссийский исторический музей-заповедник, в котором выставлена капсула и вложенные в нее письма, поднятые из Черного моря в 2017 году.

Послания в будущее оставили в 1967 году в первый год проведения акции «Бескозырка». Полвека назад капсулу заложили у подножия Суджукского маяка комсомольцы города-героя. Аналогичную капсулу планируется опустить в море и в этом году. Ее также поднимут через 50 лет, в 2067 году.

«Акция «Бескозырка» важна не только для Новороссийска, она объединяет людей из всех регионов России. Эта акция — настоящая, символичная. «Бескозырка» до сих пор живет, и не просто живет, а обретает все больший масштаб», — отметила Валентина Матвиенко.

По словам губернатора Кубани, эта акция играет важную роль в жизни кубанцев.

«Молодые люди первый раз 50 лет назад прошли с огнями в руках, и этот огонь продолжает гореть и сегодня. Тогда, 50 лет назад, они верили, что Россия будет жить лучше. В этой части мы их надежды оправдаем», — цитирует губернатора пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», участие в акции «Бескозырка» в Новороссийске примут более 300 военнослужащих ЧФ.

Вернуться на ленту

Источник