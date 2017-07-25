Матвиенко назвала чушью проект Минтранса о нормативах ручной клади на борту самолета

25 июля в 18:19

Спикер Совета Федерации 25 июля призвала наказать автора предложений о запрете бесплатно провозить в салоне самолета зонты и верхнюю одежду. При этом в Минтрансе разъяснили предлагаемые изменения в правилах перевозки багажа.

По словам Матвиенко, СФ проконтролирует подготовку Минтрансом нормативного акта по требованиям к ручной клади в самолете. Данные правила необходимы в связи с тем, что 25 июля Совет Федерации принял закон, который делает необязательным бесплатный провоз багажа при невозвратных авиабилетах.

«У нас есть время вместе с Минтрансом работать над содержанием нормативных актов в развитие этого закона. Формально Минтранс представил, как положено, и вчера уже на сайте этот нормативный акт висел. Но его содержание не устраивает членов Совета Федерации. Вы там какую-то чушь написали, что нельзя проносить телефоны, книги, цветы, верхнюю одежду», — сказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Спикер предположила, что министерство выпустило этот нормативный акт «впопыхах, потому что сенаторы его потребовали, и он носит провокационный характер». Она призвала министерство больше «не допускать таких глупостей», сообщает «Интерфакс».

В проекте предлагают установить минимальный вес ручной клади. Эта норма должна быть не менее 5 кг, а перевозчику разрешается менять ее в сторону увеличения.

Предусмотрено, что дополнительно пассажир без предъявления для взвешивания сможет провезти такие вещи, как дамская сумочка или портфель, детское питание на время полета, костюм в портпледе, детская люлька при перевозке ребенка, костыли, складную коляску для лиц с ограниченными возможностями.

При этом в Минтрансе поянили, что пассажиру не запрещено убирать в ручную кладь следующие вещи: папку для бумаг, зонтик, трость, букет цветов, верхнюю одежду, печатные издания для чтения в полете, сотовый телефон, фотоаппарат и видеокамеру, что по сути всегда и находится в ручной клади у пассажира.

«Таким образом, перечисленные вещи могут быть включены в минимальную норму бесплатной ручной клади в размере 5 кг», — говорится в сообщении ведомства.

В Мнтсрансе отметили, что данная версия проекта в настоящее время проходит процедуру публичных обсуждений и не является окончательной.

Вернуться на ленту

Источник