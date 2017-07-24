Матвиенко рассказала о плюсах курортного сбора

Председатель Совета Федерации заявила, что сбор позволит развивать туристическую инфраструктуру в регионах и сохранять культурное наследие.

Она подчеркнула, что размер сбора невелик и не нужно «нагнетать ажиотаж» в этой сфере.

«Курортный сбор вводится пока только в четырех регионах: в Краснодарском, Ставропольском, Алтайском краях и в Крыму, это пилот, и нужно посмотреть, как он будет работать», — сказала Валентина Матвиенко.

В то же время сенаторов беспокоят высокие цены на билеты, в ценовой составляющей есть как объективные, так и субъективные причины. До конца года комиссия СФ подготовит свои предложения по этому поводу, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Госдума 19 июля окончательно приняла закон о введении курортного сбора.

Правительство РФ 6 мая внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект о введении курортного сбора в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях.

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев 26 августа 2016 года на заседании президиума Госсовета по вопросам развития туризма предложил ввести механизм курортного сбора, а полученные таким образом средства направлять в местные бюджеты. Мэр Геленджика Виктор Хрестин поддержал инициативу, назвав введение курортного сбора необходимой мерой.

Президент России Владимир Путин в сентябре 2016 года поручил правительству ввести курортный сбор до марта 2017 года. Министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов 13 октября 2016 года предложил протестировать курортный сбор в пяти регионах России.

Кондратьев в декабре 2016 года рассказал, кто и как будет платить курортный сбор и повлияет ли его введение на турпоток. Он заявил, что в крае планируют определять курортный сбор как налоговый платеж. В апреле введение курортного сбора на Кубани решили перенести на 2018 год.

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