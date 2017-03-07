Матвиенко: женский бизнес — один из новых факторов роста экономики РФ

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко 6 марта рассказала, что женское предпринимательство становится одним из новых факторов роста экономики страны.

По ее словам, женский бизнес стал значимым сегментом предпринимательства.

«Как отметил в послании президент России, одна из самых важных и неотложных задач страны — запуск новых факторов роста. Женское предпринимательство, несомненно, является одним из них. В некоторых государствах на долю компаний, возглавляемых женщинами, приходится 50-60% внутреннего валового продукта», — сказала Матвиенко.

Спикер пояснила, что многие отечественные предпринимательницы по видам бизнеса, его масштабам стоят вровень с мужчинами. Они представлены не только в торговле, сфере услуг, которые традиционны для женщин, но и в агропромышленном комплексе, строительстве, высокотехнологичных отраслях, банковском деле.

«Россия занимает первое место в мире по доле женщин — руководителей компаний, предприятий, фирм. Треть всех менеджеров страны тоже женщины», — уточнила она.

Матвиенко добавила, что сейчас при Министерстве промышленности и торговле РФ создан Совет женщин. В его состав входят более 30 женщин, которые руководят крупными промышленными предприятиями, сообщает ТАСС.

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