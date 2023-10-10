Махмуд Аббас обсудил ситуацию в регионе с арабскими лидерами

Президент Палестины провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, королем Иордании Абдаллой II, президентом Египта Абдул Фаттахом ас-Сиси и эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани. p>

Президент Палестины Махмуд Аббас Саудовской Аравии провел телефонный разговор с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом, королем Иордании Абдаллой II, президентом Египта Абдул Фаттахом ас-Сиси и эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Об этом сообщила палестинская “Анадолу”.

Согласно сообщению, в ходе переговоров обсуждались возможности прекращения атак Израиля.

В ходе беседы саудовская корона Принц Принц заявил, что продолжит поддерживать палестинский народ и приложит все необходимые усилия для восстановления мира, подчеркнув, что единственным решением проблем является политическое соглашение, которое положит конец оккупации территории палестинского государства с Иерусалимом в качестве его столице Израиля. заявили, что готовы продолжать отношения со всеми заинтересованными сторонами на региональном и международном уровне.