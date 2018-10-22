МЧС до конца года упразднит Южный региональный центр

Ведомство упразднит все свои региональные центры и перейдет на трехуровневую систему управления.

С 1 января 2017 года МЧС России начало переход с четырехуровневой на трехуровневую систему управления: министерство — субъект РФ — пожарно-спасательный гарнизон. Сейчас в системе осталось четыре региональных центра: Центральный, Южный, Сибирский, которым были переданы функции ранее упраздненных РЦ, а также Северо-Западный.

До конца 2018-го полномочия оставшихся региональных центров передадут главным управлениям МЧС по субъектам РФ. Создана рабочая группа по проведению этих мероприятий. Ее возглавил первый замминистра Александр Чуприян, сообщил и. о. замглавы МЧС Игорь Кобзев.

Он уточнил, что полномочия Южного регионального центра МЧС будет выполнять ГУ МЧС по Ростовской области в пределах Южного федерального округа.

Главные управления МЧС по субъектам РФ, спасательные воинские формирования, поисково-спасательные подразделения, за которые отвечали Центральный, Северо-Западный, Сибирский и Южные РЦ, будут переподчинены ГУ МЧС России по Москве, Санкт-Петербургу, Нижегородской, Ростовской, Новосибирской, Свердловской областям, Хабаровскому и Ставропольскому краям.

Авиационно-спасательные центры будут подчиняться напрямую Управлению авиации МЧС России. Правопреемниками Центров управления в кризисных ситуациях РЦ станут ГУ МЧС по Москве, Санкт-Петербургу, Новосибирской и Ростовской областям.

Также МЧС России увеличит штатную численность своих главных управлений по субъектам РФ, которым передаются функции упраздненных региональных центров, сообщил Игорь Кобзев.

По данным за последние десять лет, на территории субъектов произошли события, из которых 70% ЧС носили межмуниципальный уровень, 20% — региональный и 10% — федеральный уровень, сообщает ТАСС.

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