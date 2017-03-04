МЧС: на Юге РФ за весенним паводком будут следить 130 тыс. человек

На Юге России весной 2017 года для безопасности в период паводка в МЧС создали группировку из 130 тыс. человек, 26 тыс. единиц техники и более 1 тыс. плавсредств.

Об этом стало известно на оперативном сборе с начальниками главных управлений МЧС России по субъектам РФ Южного и Северо-кавказского округов в Донском спасательном центре МЧС России в Ростовской области. Возглавил сбор начальник Южного регионального центра (ЮРЦ) МЧС России Игорь Одер.

«Весеннее половодье на равнинных реках, согласно прогнозу Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ожидается выше прошлогоднего, но на уровне среднемноголетних значений, катастрофических последствий прохождения весеннего половодья не ожидается», — сказал Игорь Одер.

В зоне ответственности ЮРЦ МЧС организована работа 246 межведомственных оперативных групп для мониторинга паводковой обстановки. Для безаварийного пропуска весенне-летнего половодья и паводков 2017 года создана группировка сил и средств РСЧС почти из 130 тыс. человек, более 26 тыс. единиц техники и более 1 тыс. плавсредств.

В феврале 2017 года проведена комплексная тренировка по отработке вопросов готовности к паводкоопасному периоду 2017 года. Также планируется открыть временные посты и обеспечить бесперебойную работу соцобъектов на территориях, где существует риск подтоплений, сообщает «Интерфакс».

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