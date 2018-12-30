В ведомстве рассказали о том, как использовать пиротехнические изделия во время новогодних праздников

В МЧС напомнили, что на упаковке должна быть маркировка на русском языке: сведения о пожароопасности и инструкции по применению.

Покупателям следует попросить продавца показать сертификат соответствия, в котором указывается класс опасности фейерверка. Так, четвертый и пятый класс предназначен исключительно для использования фирмами-организаторами праздников, имеющими соответствующую лицензию.

Спасатели советуют не носить петарды в карманах, не направлять их на людей и не давать детям.

Следует воздержаться от запуска пиротехнических изделий в ветреную погоду, вблизи домов, деревьев и линий электропередач.

После поджога фитиля рекомендуется отойти на безопасное расстояние. Для пиротехники первого класса это 0,5 м, для второго — 5 м, а для третьего — 20 м, сообщает РИА «Новости».

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