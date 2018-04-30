МЧС нашло нарушения противопожарной безопасности в каждом втором ТЦ в России

МЧС России совместно с прокуратурой проверило практически все торгово-развлекательные центры, и в каждом втором из них были выявлены нарушения требований противопожарной безопасности.

Массовые проверки торговых центров на противопожарную безопасность начались после пожара 25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, при котором погибли 60 человек, среди них много детей. По числу жертв этот пожар — один из крупнейших в России за 100 лет.

«МЧС и прокуратурой проверены практически все торгово-развлекательные центры, кинотеатры и места массового отдыха детей. Каждое второе из них имеет очень серьезные нарушения, которые устраняются», — сказал глава МЧС России Владимир Пучков.

Он отметил, что многие из этих зданий были уже построены с явными нарушениями.

Министр сообщил, что с 1 мая в торговых центрах начнутся учения, в ходе которых будут отработаны действия персонала, администрации объектов при возникновении пожаров, а также еще раз будет проверено наличие средств первичного пожаротушения и состояние эвакуационных выходов.

Пучков призвал людей размещать фотографии с нарушениями требований пожарной безопасности и не только в торгово-развлекательных центрах, но и в других объектах, в том числе подъездах жилых домов, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», возгорание в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошло днем 25 марта. Среди пострадавших и погибших — дети. Следственный комитет России 20 апреля уточнил число погибших при пожаре 25 марта в торговом центре «Зимняя вишня». По данным СК при пожаре погибли 60 человек.

Губернатор Кубани выразил соболезнования родным и близким погибших при пожаре в Кемерове. Кондратьев поручил проверить нормы безопасности во всех торговых центрах Кубани. Учения по пожарной безопасности прошли в ТЦ Анапы, Сочи и Новороссийска.

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