МЧС объявило экстренное предупреждение о непогоде на Кубани

До конца суток 20 июля, а также в течение суток 21, 22 июля и ночью, утром 23 июля прогнозируют сильные дожди, ливни в сочетании с грозой и шквалистым усилением ветра 20-25 м/с.
На малых реках и водотоках бассейна реки Кубань юго-восточной территории края, реках Республики Адыгея и Черноморского побережья от Геленджика до Магри ожидается подъем уровня воды, местами с достижениями неблагоприятных отметок.
Над Черным морем над участком Анапа — Магри существует опасность формирования смерчей. В связи с погодными условиями ГУ МЧС России по Краснодарскому краю рекомендует соблюдать требования безопасности. При грозе по возможности не стоит выходить из дома, закрыть окна и дымоходы во избежание сквозняка, держаться подальше от электропроводки, отключить радио и телевизор, избегать использования телефона и электроприборов.
Если ливень застал на улице, нельзя спускаться в подземные переходы, постарайться укрыться в зданиях расположенных выше возможного уровня подтопления.
В случае выхода смерча на сушу — немедленно укрыться в ближайшей канаве, яме, овраге, лечь на дно и плотно прижаться к земле.
В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить на единый номер пожарных и спасателей 101, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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