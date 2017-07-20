МЧС объявило экстренное предупреждение о сильном дожде в районе Анапы

Ливни будут идти до конца дня 20 июля.

По данным синоптиков, сильные осадки ожидаются в районе от Анапы до Джубги, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Жителей и гостей курортов просят соблюдать меры безопасности: не купаться во время грозы в море, не прятаться под деревьями, закрыть в домах и квартирах окна и двери.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае 20 июля действует экстренное предупреждение МЧС о ливнях с грозой. В Анапе в ночь с 19 на 20 июля выпала трехмесячная норма осадков. Ливень в Анапе размыл песок на побережье и разрушил тротуары.

МЧС объявило 20 июля экстренное предупреждение о смерчах над Черным морем.

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