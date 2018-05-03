МЧС объявило на Кубани экстренное предупреждение о пожароопасности пятого класса

Южный региональный центр МЧС России предупредил жителей о чрезвычайной пожароопасности из-за повышения температуры воздуха в нескольких регионах юга России и Кавказа. Специалисты просят население ограничить выезды на природу и не сжигать мусор во время посещения лесов.

«В период с 4 мая по 6 мая чрезвычайная пожароопасность (5-й класс) сохранится в отдельных северо-западных, центральных районах и местами в Приазовье Ростовской области», — говорится в сообщении ЮРЦ МЧС РФ.

МЧС прогнозирует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с ландшафтными и лесными пожарами, пожарами в районе озер, на объектах экономики и в населенных пунктах, расположенных в пожароопасной зоне. Такая ситуация сложилась в Ростовской области и Астраханской областях, в Республиках Калмыкия и Крым, в частности — в Севастополе.

В юго-восточных районах Краснодарского края также ожидается чрезвычайная пожароопасность. ГУ МЧС России по Краснодарскому краю напоминает, что, находясь в лесах, запрещается пользоваться открытыми источниками огня вблизи сухой травы и поваленных деревьев. По данным Гидрометцентра края, погода в южных районах края 4 мая будет достигать 30 градусов.

Населению рекомендуется ограничить выходы на природу, быть предельно осторожным с огнем, а при сжигании мусора учитывать, что расстояние от растущих хвойных деревьев должно быть не менее 50 м, сообщает ТАСС.

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