МЧС объявило штормовое предупреждение на Кубани

В Краснодаре и на Черноморском побережье 15 и 16 июля синоптики прогнозируют сильные ливни. Они будут сопровождаться грозой и шквалистым ветром до 25 м/с.

Возможен подъем уровня воды в реках. Спасатели просят жителей и гостей региона в эти дни не ходить в горы.

В северо-восточных районах края не стоит разводить костры. МЧС предупреждает о пожароопасности самого высокого пятого класса. Велика вероятность возгорания травы, лесов, торфяников, а также легковоспламеняющихся материалов. Спасатели настоятельно напоминают всем кубанцам быть бдительными.

Сейчас особенно опасно бросать на землю непотушенные сигареты, оставлять мусор с бутылками и пропитанными бензином тряпками. В случае ЧС нужно звонить по номерам 01 или с мобильного 101, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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