МЧС опубликовало список погибших на борту Ан-148

Все пассажиры рейса 6W703 погибли.

В списке, опубликованном на сайте МЧС, 71 фамилия.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», самолет Ан-148, выполнявший рейс Москва — Орск, потерпел крушение 11 февраля в Раменском районе Подмосковья. Ранее сообщалось о том, что связь с экипажем лайнера пропала через несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово.

СМИ сообщили, что самолет Ан-148 мог столкнуться с вертолетом «Почты России» при взлете. «Почта России» опровергла сообщение о столкновении своего вертолета с Ан-128.

Владимир Путин отменил поездку в Сочи из-за авиакатастрофы. Вениамин Кондратьев выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе Ан-148.

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