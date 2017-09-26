МЧС открыло горячую линию после ДТП с шестью погибшими в Горячем Ключе

В лечебные учреждения направлены психологи.

Открыт телефон горячей линии 8 (861) 268-64-40.

В готовности находится авиация МЧС России: два вертолета Ми-8 с медицинскими модулями. Ситуация находится на контроле ЦУКС Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Для ликвидации последствий ДТП привлекалось 93 человека и 32 единицы техники, от МЧС – 21 человек и девять единиц техники.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в ночь на 26 сентября в районе Горячего Ключа экскурсионный автобус, ехавший из Адлера в Нижний Новгород, врезался в припаркованный на трассе грузовик. Шесть человек погибли на месте, более 20 пострадали. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

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