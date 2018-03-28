МЧС: пожарные выходы из ТРЦ «Галерея» в Краснодаре разблокируются при ЧП

На Кубани 28 марта во всех торгово-развлекательных центрах и других местах массового скопления людей прошли масштабные проверки и противопожарные учения.

Такое поручение дал глава региона Вениамин Кондратьев. Торгово-развлекательный комплекс «Галерея» в центре Краснодара проверяли 1,5 часа. Спасатели отработали сценарий, по которому возгорание произошло на крыше здания. Вместе с комиссией по пути эвакуации прошли и журналисты. Они попытались вместе с посетителями по тревоге покинуть помещение кинозала. С навигацией к выходу у ТРЦ все в порядке, но вот некоторые двери на улицу оказались закрытыми.

«Эвакуационные выходы всегда должны быть открыты, но система безопасности в «Галерее» такова, что они разблокируются в случае возникновения пожара. В рамках проведения проверочных мероприятий именно по пожарной безопасности объекта будет дана оценка», — сказал начальник ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю Александр Тарарыкин.

Прокуратура также изучит техническую документацию объекта и через неделю даст свою оценку действиям сотрудников торгово-развлекательного центра.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», проверки организованы после возгорания в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, которое произошло днем 25 марта. Среди пострадавших и погибших — дети. Число погибших при пожаре в ТЦ Кемерова — 64 человека.

Губернатор Кубани выразил соболезнования родным и близким погибших при пожаре в Кемерове. Кондратьев поручил проверить нормы безопасности во всех торговых центрах Кубани. Учения по пожарной безопасности прошли в ТЦ Анапы, Сочи и Новороссийска.

Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении траура 28 марта в связи с гибелью людей при пожаре в Кемерове.

В Краснодаре акция памяти погибших при пожаре в Кемерове собрала более 3,5 тыс. человек. На Кубани более 50 тыс. человек приняли участие в траурных акциях памяти погибших в Кемерове.

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