МЧС предложило сделать проверки ТЦ регулярными и внезапными

Их хотят проводить не реже одного раза в год независимо от того, выявлены ли нарушения.

МЧС России разработало предложения, изменяющие порядок проведения проверок противопожарного состояния торговых центров после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. Об этом сообщил главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС России Ринат Еникеев.

«МЧС разработаны предложения по изменению федерального закона «О защите прав предпринимателей», которые позволят государственному пожарному надзору проверять противопожарное состояние всего здания, а не деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, как это происходит сейчас», — сказал Еникеев.

Проверки торговых центров предлагают сделать внезапными.

По действующему законодательству, проверке подлежат только хозяйствующие субъекты, которые могут арендовать или владеть отдельными помещениями в торговых центрах, а не сам объект, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», днем 25 марта произошло возгорание в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. Среди пострадавших и погибших — дети. Число погибших при пожаре в ТЦ Кемерова — 64 человека.

Губернатор Кубани выразил соболезнования родным и близким погибших при пожаре в Кемерове. Кондратьев поручил проверить нормы безопасности во всех торговых центрах Кубани. Учения по пожарной безопасности прошли в ТЦ Анапы, Сочи и Новороссийска.

Все новости по теме:

Пожар в ТЦ Кемерова

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник