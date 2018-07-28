МЧС предупредило о ливнях с грозой и шквалистом ветре на Кубани

В течение суток 28, 29 и 30 июля в Краснодарском крае ожидают сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра 20-25 м/с.

На малых реках и водотоках бассейна реки Кубань юго-восточной и юго-западной территории края, реках Черноморского побережья (район Анапа — Магри) ожидают подъемы уровней воды с достижением неблагоприятных отметок.

В случае чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефонам 8 (861) 268-64-40 или 101, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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