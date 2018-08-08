МЧС предупредило о смерчах на Черноморском побережье Кубани

В ближайшие три-шесть часов 8 августа в крае местами ожидается ливень с грозой и градом, усиление ветра до 20-25 м/с.

Над акваторией Черного моря на участке от Анапы до Магри есть опасность формирования смерчей.

На малых реках и водотоках бассейна реки Кубань, реках Адыгеи и Черноморского побережья от Геленджика до Магри ожидается подъем уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. Также есть риск схода селей.

Спасатели просят гостей и жителей региона соблюдать меры безопасности, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

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