МЧС предупредило о смерчах на Черноморском побережье Кубани

В ближайшие три-шесть часов 8 августа в крае местами ожидается ливень с грозой и градом, усиление ветра до 20-25 м/с.
Над акваторией Черного моря на участке от Анапы до Магри есть опасность формирования смерчей.
На малых реках и водотоках бассейна реки Кубань, реках Адыгеи и Черноморского побережья от Геленджика до Магри ожидается подъем уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. Также есть риск схода селей.
Спасатели просят гостей и жителей региона соблюдать меры безопасности, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.
Все новости по теме:
Непогода на Кубани
Главные новости читайте в нашем канале в Telegram
Вернуться на ленту