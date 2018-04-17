МЧС: причиной пожара в ТЦ в Кемерове стало замыкание в светильнике

Об этом 17 апреля сообщил директор департамента надзорной и профилактической деятельности МЧС РФ Ринат Еникеев.
«Да, действительно, по нашему представлению, мы имеем дело с коротким замыканием большого переходного сопротивления и перегрузки частей светильника. Мы не знаем, что именно, но причина там», – сказал Еникеев.
Он добавил, что у светодиодного светильника был рассеиватель, после оплавления которого огненные капли упали в поролоновую яму.
«Истинная причина будет названа Следственным комитетом России», — цитирует Еникеева «Интерфакс».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в СМИ появилась информация о том, что замыкание могло произойти из-за протечки крыши.
Возгорание в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошло днем 25 марта. Среди пострадавших и погибших — дети. Число погибших при пожаре в ТЦ Кемерова — 64 человека.
Губернатор Кубани выразил соболезнования родным и близким погибших при пожаре в Кемерове. Кондратьев поручил проверить нормы безопасности во всех торговых центрах Кубани. Учения по пожарной безопасности прошли в ТЦ Анапы, Сочи и Новороссийска.
В Краснодаре акция памяти погибших при пожаре в Кемерове собрала более 3,5 тыс. человек. На Кубани более 50 тыс. человек приняли участие в траурных акциях памяти погибших в Кемерове.
Президент России Владимир Путин 1 апреля принял досрочную отставку губернатора Кемеровской области Амана Тулеева.
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Пожар в ТЦ Кемерова
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