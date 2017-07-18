МЧС продлило до 20 июля экстренное предупреждение о ливнях с грозой на Кубани

Осадки начнутся вечером 18 июля.

По данным синоптиков, в ближайшие один-три часа 18 июля и до конца суток, а также 19 и 20 июля местами в Краснодарском крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-25 м/с, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Жителей просят по возможности оставаться дома, закрыть окна, не пережидать грозу в парках под деревьями и быть внимательными на дорогах.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в крае 18 июля местами прогнозируют кратковременный дождь, грозу.

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