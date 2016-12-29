МЧС продолжит воздушный мониторинг района падения Ту-154

Замглавы МЧС РФ Александр Чуприян 29 декабря на пресс-конференции сообщил, что специалисты ведомства продолжают вести воздушный мониторинг района падения самолета Ту-154 над Черным морем.

«Наши вертолеты Ка-32 и Ми-8, в зоне ответственности которых находится акватория Черного моря, по-прежнему мониторят. Территория мониторинга авиации свыше 440 кв. км», — пояснил он.

По словам Чуприяна, на месте крушения самолета работают 74 водолаза МЧС с допусками погружения на глубину до 100 м. Психологи МЧС оказывают помощь близким и родственникам погибших в авиакатастрофе. Спасатели продолжает поисковую операцию, она будет вестись столько, сколько потребуется, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее стало известно, что в Сочи завершили основные поисковые работы на месте падения Ту-154. Подняты останки почти всех погибших в катастрофе. На поверхность подняли основные фрагменты самолета. Они находятся на специальной площадке, где проведут выкладку разбившегося воздушного судна. Сотрудники «Кубань-СПАС» продолжают поисковые работы на побережье в районе авиакатастрофы Ту-154.

А 28 декабря начались выплаты семьям погибших в авиакатастрофе.

Самолет Ту-154 25 декабря пропал с радаров после вылета из Сочи. Он рухнул в Черное море на седьмой минуте полета. По факту падения самолета возбудили уголовное дело. Минобороны опубликовало список пассажиров, которые находились на борту лайнера. В Москве 26 декабря началось опознание погибших.

Все новости о падении самолета Минобороны Ту-154, вылетевшего из Сочи, читайте здесь.

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