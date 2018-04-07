МЧС проверило 8,5 тыс. общественных мест на пожарную безопасность

Это составляет 50% от общего количества запланированных к проверке объектов.

В списке проверок торговые центры, музеи, галереи, библиотеки, рестораны, спортзалы, больницы и гостиницы. Проверке подлежат объекты с массовым пребыванием людей, где возможно одновременное нахождение от 50 человек, и помещения площадью от 50 кв. м.

В ходе проверок сотрудники МЧС выявили, что на более чем 2 тыс. объектах персонал не знает правил пожарной безопасности, а на более 1,5 тыс. общественных местах материалы, используемые для отделки помещений и путей эвакуации, не соответствуют требованиям, сообщает пресс-служба ведомства.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в краснодарских ТРЦ МЧС нашло нарушения пожарной безопасности.

Массовые проверки начались после возгорания в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. При пожаре погибли 64 человека, большинство из них дети.

Губернатор Кубани выразил соболезнования родным и близким погибших при пожаре в Кемерове. Кондратьев поручил проверить нормы безопасности во всех торговых центрах Кубани. Учения по пожарной безопасности прошли в ТЦ Анапы, Сочи и Новороссийска.

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