МЧС распространило на Кубани экстренное предупреждение о пожароопасности

Столбики термометров 22 июня показывали 37 °С в тени. Из-за сухой и жаркой погоды сохраняется чрезвычайная вероятность лесных пожаров.

МЧС распространило экстренное предупреждение. Оно актуально как минимум до 25 июня. В зоне особого риска Новороссийск.

Сейчас самое главное — соблюдать простые правила безопасности: не разводить костры на приусадебных участках и вблизи лесных массивов.

Уже 23 июня жару сменит дождь. По прогнозам синоптиков, ожидается резкий перепад температур. В Сочи возможен ливень с грозой и порывами ветра до 13 м/с.

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