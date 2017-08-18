МЧС разработает цветовую шкалу опасности погодных явлений

Проект национального стандарта, которым будут определены цветовые коды опасных явлений погоды, представят в конце года.

Общей особенностью природных, техногенных и экологических опасностей и угроз является высокий коэффициент разрушений, а при их прохождении в условиях плотной городской застройки и высокой концентрации промышленных объектов может возникнуть угроза жизни и здоровью людей, произойти разрушение или уничтожение материальных ценностей.

В МЧС считают, что необходимо проработать эффективный механизм обеспечения доведения экстренной информации непосредственно до населения и каждого гражданина в отдельности. Глава ведомства Владимир Пучков отметил, что нужны четкие рекомендации органам местного самоуправления, исполнительной власти субъектов РФ в сложных погодных условиях, сообщает РИА «Новости».

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